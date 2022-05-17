Зінченко вчетверте виграв АПЛ Клуб «Манчестер Сіті» зі студентом СумДПУ Олександром Зінченком став чемпіоном Англії 2021/22, зробивши великий камбек в останньому турі!

22 травня у чемпіонаті Англії одночасно відбулися поєдинки останнього 38-го туру. Доля чемпіонського титулу в АПЛ вирішилася в завершальний ігровий день, пише sport.ua.

«Манчестер Сіті» випереджав «Ліверпуль» на 1 очко. Команді Пепа Гвардіоли була потрібна перемога над «Астон Віллою». Проте коуч гостей Стівен Джеррард практично зробив подарунок своєму рідному «Ліверпулю» – його команда несподівано забила лідеру в гостях два голи.

Український захисник Олександр Зінченко вийшов на поле після перерви, замінивши Фернандіньо. За рахунку 0:2 Пеп Гвардіола пішов ва-банк, і «Ман Сіті» здійснив великий камбек в останній третині гри! Три м’ячі відправили у ворота клубу з Бірмінгема Ілкан Гюндоган (дубль) та Родрі.

Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» завоювати титул, відігравши за «містян» другий тайм і зробивши асист, коли його команда зрівняла рахунок.

Це 8-й титул «Ман Сіті» у чемпіонатах Англії!



Топ-10 переможців АПЛ: Ман Юнайтед (20 ), Ліверпуль (19), Арсенал (13), Евертон (9), Ман Сіті ( , Астон Вілла (7), Сандерленд, Челсі (по 6), Ньюкасл, Шефілд Уенсдей (по 4).

«Ліверпулю» (за умови втрати очок «містянами») потрібно було обігравати «Вовків», проте це виявилося зробити не так просто. Мохамед Салах та Енді Робертсон принесли перемогу червоним наприкінці, але ця перемога не стала чемпіонською (3:1).

За 4-те місце та путівку до Ліги чемпіонів вели заочну боротьбу «Тоттенхем» та «Арсенал». «Шпори», випереджаючи суперника, зняли всі питання перемогою над «Норвічем» (5:0 ). «Арсенал» знищив «Евертон» (5:1), але залишився на 5-му місці. Український захисник ірисок Віталій Миколенко залишився в резерві.

«Ман Юнайтед» потрібна була перемога над «Крістал Пелас», щоб зафіксувати 6-те місце та перепустку в груповий раунд Ліги Європи, але «червоні дияволи» програли (0:1). Цим не скористався «Вест Хем», у якого Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 80-й хвилині. Зайнявши 7-ме місце, «молотобійці» зіграють у Q4 Ліги конференцій.

Серед аутсайдерів «Лідс» зумів зберегти місце в елітному дивізіоні, а «Бернлі» за підсумками останнього туру вилетів з АПЛ разом з «Уотфордом» та «Норвічем».

АПЛ. 38-й тур, 22 травня

18:00. Манчестер Сіті – Астон Вілла – 3:2

Голи: Кеш, 37 (0:1). Коутіньо, 69 (0:2). Гюндоган, 76 (1:2). Родрі, 78 (2:2). Гюндоган, 81 (3:2)

18:00. Ліверпуль – Вулверхемптон – 3:1

Голи: Педру Нету, 3 (0:1). Мане, 24 (1:1). Салах, 84 (2:1). Робертсон, 89 (3:1)

18:00. Арсенал – Евертон – 5:1

Голи: Мартінеллі, 27, пенальті (1:0 ). Нкетіа, 31 (2:0 ). Ван де Бек, 45 (2:1). Седрік Суаріш, 56 (3:1). Габріел Магальяйнс, 59 (4:1). Едегор, 82 (5:1).

18:00. Бернлі – Ньюкасл – 1:2

Голи: Вілсон, 20, пенальті (0:1). Вілсон, 60 (0:2). Корне, 69 (1:2)

18:00. Брайтон – Вест Хем – 3:1

Голи: Антоніо, 40 (0:1). Велтман, 50 (1:1). Гросс, 80 (2:1). Велбек, 90 (3:1)

18:00. Брентфорд – Лідс – 1:2

Голи: Рафінья, 56, пенальті (0:1). Канос, 78 (1:1). Харрісон, 90 (1:2).

18:00. Кристал Пелас – Манчестер Юнайтед – 1:0

Голи: Заа, 37 (1:0 )

18:00. Лестер – Саутгемптон – 4:1

Голи: Меддісон, 50 (1:0 ). Варді, 74 (2:0 ). Уорд-Проуз, 79, пенальті (2:1). Перес, 81 (3:1). Перес, 90 (4:1)

18:00. Норвіч – Тоттенхем – 0:5

Голи: Кулушевськи, 16 (0:1). Кейн, 32 (0:2). Кулушевськи, 64 (0:3). Сон Хин Мін, 70 (0:4). Сон Хин Мін, 75 (0:5)

18:00. Челсі – Уотфорд – 2:1

Голи: Хаверц, 11 (1:0 ). Гослінг, 87 (1:1). Барклі, 90 (2:1)

Підсумкова турнірна таблиця АПЛ



