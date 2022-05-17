Пішла з життя колишня завідувачка кафедри іноземних мов СумДУ На 75-му році життя відійшла у вічність Галина Іванівна Литвиненко, колишня завідувачка кафедри іноземних мов Сумського державного університету, яка очолювала її протягом 29 років

Життєвий шлях Галини Іванівни – це зразок людської гідності та добропорядності. Народилася Галина Іванівна 19 жовтня 1947 року. У 1968 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, а у 1979 р. – Московський державний педагогічний інститут іноземних мов ім. М.Тореза. Все життя Галина Іванівна присвятила праці на освітянській ниві. Очолюючи з 1992 року кафедру іноземних мов, Галина Іванівна доклала максимум зусиль, щоб вона стала важливим навчальним підрозділом. У 1993 році вона отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов, а у 2005 році – нагороджена почесним званням «Заслужений науково-педагогічний працівник СумДУ».

Для своєї родини вона завжди була опорою і підтримкою, добра пам'ять про неї назавжди залишиться в серцях її близьких, колег і знайомих. Колектив кафедри іноземних мов СумДУ висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та тим, хто знав цю інтелігентну людину.

Світла пам’ять.

Кафедра іноземних мов СумДУ