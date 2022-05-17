У Сумах відбувся турнір “Разом до перемоги”

У турнірі взяли участь 8 команд. розбитих на першому етапі на дві групи.
Група А
«Колос» (Підліснівка) 0:3 «Noname»
Голи: Іван Биков, Максим Чеглов, Вадим Півненко
«Україна» (Токарі) 2:0 «СумиГаз»
Голи: Максим Ганжа, Ярослав Сенченко
«СумиГаз» 4:1 «Колос» (Підліснівка)
Голи: Сергій Бабинін (4) – Кузьомінський Богдан
«Noname» 2:0 «Україна» (Токарі)
Голи: Вадим Півненко, Андрій Нелін (2)
«Колос» (Підліснівка) 1:7 «Україна» (Токарі)
Голи: Дарій Нікітін – Віталій Катеринін, Радіон Голибін, Ян Загорулько (3), Станіслав Корсун, Ярослав Сенченко
«СумиГаз» 2:2 «Noname»
Голи: Півненко Вадим (2)- Максим Мигаль, Бабинін Сергій
Турнірна таблиця
«Noname» 7 очок
«Україна» (Токарі) 6 очок
«СумиГаз» 4 очка
«Колос» (Підліснівка) 0 очок
Група Б
Валедіанс 0:1 Forza
Гол: Гудименко Артем
Колос (Северинівка) 1:0 Суми-Псел
Гол: Пархоменко Богдан
Суми-Псел 1:0 Валедіанс
Гол: Ходаков Олександр
Forza 1:2 Колос (Северинівка)
Голи: Євген Пуха – Сердюченко Іван (2)
Колос (Северинівка) 3:0 Валедіанс
Голи: Головльов Ігор, Сметаненко Ярослав, Єременко Дмитро
Forza 1:0 Суми-Псел
Гол: Гудименко Артем
Турнірна таблиця
Колос (Северинівка) 9 очок
Forza 6 очок
Суми-Псел 3 очка
Валедіанс 0 очок
Далі були півфінали:
«Noname» 4:0 «Forza»
Голи: Максим Чеглов (2), Євген Сайко, Данило Параконний
«Україна» (Токарі) 1:0 «Колос» (Северинівка)
Гол: Ян Загорулько
Фінал
«Noname» 0:0 (пен. 3:4) «Україна» (Токарі)
Організатори зібрали 11 250 гривень на потреби Збройних сил України.
АФСО