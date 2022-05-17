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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:09269

У Сумах відбувся турнір “Разом до перемоги”

Турнір з футболу (9х9) проходив 21-22 травня у Сумах.

У турнірі взяли участь 8 команд. розбитих на першому етапі на дві групи.

Група А

«Колос» (Підліснівка) 0:3 «Noname»

Голи: Іван Биков, Максим Чеглов, Вадим Півненко

«Україна» (Токарі) 2:0 «СумиГаз»

Голи: Максим Ганжа, Ярослав Сенченко

«СумиГаз» 4:1 «Колос» (Підліснівка)

Голи: Сергій Бабинін (4) – Кузьомінський Богдан

«Noname» 2:0 «Україна» (Токарі)

Голи: Вадим Півненко, Андрій Нелін (2)

«Колос» (Підліснівка) 1:7 «Україна» (Токарі)

Голи: Дарій Нікітін – Віталій Катеринін, Радіон Голибін, Ян Загорулько (3), Станіслав Корсун, Ярослав Сенченко

«СумиГаз» 2:2 «Noname»

Голи: Півненко Вадим (2)- Максим Мигаль, Бабинін Сергій

Турнірна таблиця

«Noname» 7 очок

«Україна» (Токарі) 6 очок

«СумиГаз» 4 очка

«Колос» (Підліснівка) 0 очок

Група Б

Валедіанс 0:1 Forza

Гол: Гудименко Артем

Колос (Северинівка) 1:0 Суми-Псел

Гол: Пархоменко Богдан

Суми-Псел 1:0 Валедіанс

Гол: Ходаков Олександр

Forza 1:2 Колос (Северинівка)

Голи: Євген Пуха – Сердюченко Іван (2)

Колос (Северинівка) 3:0 Валедіанс

Голи: Головльов Ігор, Сметаненко Ярослав, Єременко Дмитро

Forza 1:0 Суми-Псел

Гол: Гудименко Артем

Турнірна таблиця

Колос (Северинівка) 9 очок

Forza 6 очок

Суми-Псел 3 очка

Валедіанс 0 очок

Далі були півфінали:

«Noname» 4:0 «Forza»

Голи: Максим Чеглов (2), Євген Сайко, Данило Параконний

«Україна» (Токарі) 1:0 «Колос» (Северинівка)

Гол: Ян Загорулько

Фінал

«Noname» 0:0 (пен. 3:4) «Україна» (Токарі)

Організатори зібрали 11 250 гривень на потреби Збройних сил України.

АФСО

Спорт
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