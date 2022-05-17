У Ромнах збираються реконструювати Алею слави За ініціативи міського голови Олега СТОГНІЯ організований підготовчий процес щодо реконструкції Алеї Слави, яка б відображала подвиг Героїв–роменців у війні з російським агресором.

В обговоренні прийняли участь головний архітектор Сумської області Володимир БИКОВ, керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО, заступник міського голови Василь МАРЮХА, депутат міської ради Валерій МИЦИК, представник проєктної організації Юрій НІКОЛАЄНКО та головний архітектор міста Юрій ЛИТВИНЕНКО.

Під час зустрічі було розглянуте питання комплексної реконструкції Алеї Слави по б-ру Шевченка з розміщенням меморіального комплексу на честь Героїв–роменців. Від учасників зібрання надійшло ряд пропозицій щодо зазначеної реконструкції. При цьому міським головою було відзначено, що рішення повинно мати, як високий художній рівень, так і зручну благоустроєну територію в центрі міста.

Крім того, голова громади Олег СТОГНІЙ, наголосив, що після того, як будуть певні напрацювання з даного питання та розроблені ескізи рішень, обов’язково буде враховано думку та пропозиції громадськості, волонтерів, активістів, захисників України та батьків загиблих Героїв.

Тож, зроблено перший крок до оновлення Алеї Слави!

Роменська міська рада