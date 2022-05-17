Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:45339

Роменщина прощалася із Героєм російсько-української війни Богданом Гераськом

Сьогодні, 22 травня, Роменщина прощалася із Героєм російсько-української війни Гераськом Богданом Леонідовичем.

Богдан народився і виріс в м.Ромни Сумської області
Навчався в школі № 7. З легкістю опановував науки, мав багато захоплень. Шкільні друзі та вчителі кажуть, що він був дуже світлим, привітним, вихованим хлопцем, гарним другом і товаришем. Школа завжди з нетерпінням чекала нагоди подивитися його виступи в танцювальному гурті "Імпульс"
Зі шкільних років Богдан вирішив стати військовим, наполегливо готувався до цього, одразу після школи вступив на навчання до Національної академії сухопутних військ ім.гетьмана Петра Сагайдачного
Через повномасштабну агресію росії на території України в академії було вирішено провести достроковий випуск кадетів в лютому 2022 року. Тож Богдан разом із товаришами одразу перетворився зі слухача академії на воїна-захисника Батьківщини
Був направлений для проходження служби в один з батальйонів ЗСУ в артилерійський підрозділ
З початку війни Богдан брав участь у захисті Київської області, де отримав контузію. Проте відмовився полишити побратимів і лишився в строю
Разом зі своїм підрозділом був перекинутий на захист Харківської області
В коротких розмовах з мамою по телефону постійно казав: "Ми зможемо! Ми вистоїмо! Ми захистимо нашу землю!"
В одному з пекельних боїв під м.Ізюм Харківської області внаслідок обстрілу ворожими "Градами" лейтенант Герасько Б.Л. отримав травми, несумісні з життям...
Богдан до кінця лишився вірним військовій присязі, в бою з противником за нашу Батьківщину виявив стійкість та мужність, гідність і самовідданість...
Богдану назавжди 20...
Клята війна забрала єдину дитину у матері...
Україна втратила одного з найкращих своїх синів...
Спочивай з миром, наш Захисник!..
Ми доземно вклоняємося тобі за спокійне небо над нашими головами...
Ми ніколи не пробачимо ворогові смертей і страждань українців у цій несправедливій війні!
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Рашисти продовжують обстрялювати Сумщину
Сегодня 18:40
Роменщина прощалася із Героєм російсько-української війни Богданом Гераськом
Сегодня 16:45
В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України
Сегодня 16:25
На Сумщині, приборкуючи пожежу, вогнеборці врятували майже 30 гаражів
Сегодня 16:05
У Сумах при дірявому бюджеті у дощ працюють фонтани
Сегодня 15:51
У Сумах з’явився мурал до 300-річчя Григорія Сковороди
Сегодня 15:26
На Роменщині поліцейські викрили чоловіка, якому прийшла посилка з наркотиками
Сегодня 15:17
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 23 серпня 2022 року
Сегодня 14:11
У Шостці попрощалися з героєм
Сегодня 14:01
За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 133 вибухонебезпечних предмети
Сегодня 13:26
Чого чекати сумчанам від погоди в понеділок
Сегодня 12:39
Куянівська церква Івана Воїна на Білопільщині відмовилася від московського впливу
Сегодня 12:21
view counter

Статьи

Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
Сегодня 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
Сегодня 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
Сегодня 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
Вчера 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
18.05.2022 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
18.05.2022 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
18.05.2022 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
17.05.2022 18:44
Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
17.05.2022 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.