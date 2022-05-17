Роменщина прощалася із Героєм російсько-української війни Богданом Гераськом Сьогодні, 22 травня, Роменщина прощалася із Героєм російсько-української війни Гераськом Богданом Леонідовичем.

Богдан народився і виріс в м.Ромни Сумської області

Навчався в школі № 7. З легкістю опановував науки, мав багато захоплень. Шкільні друзі та вчителі кажуть, що він був дуже світлим, привітним, вихованим хлопцем, гарним другом і товаришем. Школа завжди з нетерпінням чекала нагоди подивитися його виступи в танцювальному гурті "Імпульс"

Зі шкільних років Богдан вирішив стати військовим, наполегливо готувався до цього, одразу після школи вступив на навчання до Національної академії сухопутних військ ім.гетьмана Петра Сагайдачного

Через повномасштабну агресію росії на території України в академії було вирішено провести достроковий випуск кадетів в лютому 2022 року. Тож Богдан разом із товаришами одразу перетворився зі слухача академії на воїна-захисника Батьківщини

Був направлений для проходження служби в один з батальйонів ЗСУ в артилерійський підрозділ

З початку війни Богдан брав участь у захисті Київської області, де отримав контузію. Проте відмовився полишити побратимів і лишився в строю

Разом зі своїм підрозділом був перекинутий на захист Харківської області

В коротких розмовах з мамою по телефону постійно казав: "Ми зможемо! Ми вистоїмо! Ми захистимо нашу землю!"

В одному з пекельних боїв під м.Ізюм Харківської області внаслідок обстрілу ворожими "Градами" лейтенант Герасько Б.Л. отримав травми, несумісні з життям...

Богдан до кінця лишився вірним військовій присязі, в бою з противником за нашу Батьківщину виявив стійкість та мужність, гідність і самовідданість...

Богдану назавжди 20...

Клята війна забрала єдину дитину у матері...

Україна втратила одного з найкращих своїх синів...

Спочивай з миром, наш Захисник!..

Ми доземно вклоняємося тобі за спокійне небо над нашими головами...