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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:2527

В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України

У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими приватними військовими компаніями (заборонені згідно закону навіть у рф).

Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.
Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Втім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього – гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території.
Але після низки похорон та звісток про «зниклих безвісти» кількість охочих випробувати долю зменшилась.
Общество
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