На Сумщині, приборкуючи пожежу, вогнеборці врятували майже 30 гаражів 21 травня о 20:29 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в гаражному кооперативі по вул. Ботанічній в смт Ямпіль, Шосткинського району.

На гасіння прибув черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь поширився по всій площі на покрівлю та перекриття одного із гаражів, в середині якого полум’ям був охоплений салон «ГАЗ-24». Потрапивши у гараж вогнеборці відкотили авто у безпечне місце, де остаточно ліквідували його горіння, запобігши вибуху балону газобалонної установки, якою був обладнаний легковик. А о 20:50 локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню та відвернувши небезпеку від сусідніх розташованих впритул один до одного близько 30 гаражів. А о 21:16 загоряння остаточно ліквідували.

Всього на гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.