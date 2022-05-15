На Роменщині поліцейські викрили чоловіка, якому прийшла посилка з наркотиками За даним фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці вилучили близько 50 грам психотропної речовини та направили на експертне дослідження.

Оперативники Роменського районного відділу поліції разом з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області ДБН НПУ у ході відпрацювання оперативної інформації виявили чоловіка, який у одному з відділень пошти отримав посилку з речовиною схожою на амфетамін. Отримувачем виявився 48-річний раніше судимий за аналогічні злочини місцевий мешканець.

Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік замовив психотропну речовину через мережу інтернет. Вилучені речовини працівники поліції направили на експертизу.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Поліція Сумщини