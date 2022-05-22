За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 133 вибухонебезпечних предмети 21 травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили на території області 133 одиниці вибухонебезпечних предметів, з них 130 - знищили.

Серед них артилерійські снаряди, протитанкова, мінометні та сигнальна міни, граната та вибухник. Дані вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Охтирського, Конотопського, Роменського та Сумського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області