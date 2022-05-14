Куянівська церква Івана Воїна на Білопільщині відмовилася від московського впливу Про вихід церкви Івана Воїна з-під впливу московського патріархату повідомив депутат Білопільської міської ради, житель Куянівки, прихожанин цього храму Олексій Павленко.

- Прихожани нашого храму Івана Воїна збирали підписи щодо виходу церкви з-під московського впливу. Настоятель храму отець Любомир уже в четвер повідомив, що церква відмовляється від московського керування.

Для всіх нас це дуже важливий крок, бо як можна в час, коли російські кулі вбивають наших громадян, ворог руйнує країну, окуповує її території, підтримувати церкву, яка закликає до цієї війни? Дякую всім землякам, усім небайдужим, хто підтримав цю ініціативу. Ви – справжні патріоти і дуже сподіваюся, що приклад храму Івана Воїна наслідують інші церкви Білопільщини. Незалежній країні – Українську церкву.

Нагадаємо, церква Івана Воїна – найстаріший діючий храм, який зберігся на території Білопільщини. Вона є пам’яткою архітектури, пише Білопілля.сіті.