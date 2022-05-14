Польське місто-побратим Тростянця зібрало кошти на відновлення школи в громаді Польське місто-побратим Тростянця Кожухів зібрало 121 тисячу гривень на відновлення школи в Солдатському.

У цей непростий час європейці як ніколи мобілізувались, щоб допомогти Україні перемогти фашизм. Вони продовжують нам надавати політичну, фінансову та гуманітарну підтримку. Ми об‘єднались перед обличчям спільної загрози - бункерного президента та його армії.

Наше місто - партнер Gmina Kożuchów Miasto Zabytków провело чудову акцію на підтримку нашої громади та дошкільних закладів, що постраждали від росіян під час окупації.

Przedszkole Miejskie Nr 1 Kożuchów (дитячий садок), де керівником працює чудова людина Ewa Bembnowicz організував благодійний родинний вечір в своєму закладі, під час якого зібрали кошти для Тростянця.

Рекордна сумма 18 000 zt, цьогоріч не випадкова, адже це місто і міський голова Paweł Jagasek вже не раз допомагали Тростянцю гуманітарними вантажами.

Міський голова Юрій Бова, який був присутній на заході подякував усім присутнім за допомогу та підтримку надану громаді та показав фільм про Тростянець.

Тростянецька міська рада