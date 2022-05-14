Поліцейські Ямполя цілу ніч шукали 12-річного хлопця, який не хотів допомагати рідним на городі Цілу ніч тривали пошуки 12-річного хлопця з Ямполя, який учора вдень пішов на дитячий майданчик і додому не повернувся.

Вчора ввечері до поліції Ямполя надійшло повідомлення від матері 12-річного хлопчика. Жінка розповіла, що її син вдень пішов грати на дитячий майданчик школи і назад не повернувся.

На розшук дитини був зорієнтований особовий склад поліції Ямполя, Шостки та області. В пошуках хлопця правоохоронці відпрацювали спортивні та дитячі майданчики, бомбосховища, підвали та вокзали. Шукали хлопця й у родичів та знайомих.

Лише на ранок поліцейські отримали інформацію, що дитину бачили неподалік житла його товариша. Перевіривши вказану адресу, правоохоронці знайшли його на горищі господарського приміщення, живого та здорового.

За словами хлопця, він провів тут усю ніч, а пішов з дому через те, що не хотів допомагати рідним на городі.

Неповнолітнього втікача вже передали матері. З ними обома співробітниця ювенальної превенції провела профілактичну бесіду щодо недопущення подібної ситуації в майбутньому.

Відділ комунікації поліції Сумської області