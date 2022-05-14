Медичні заклади Сум, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 22 травня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
- амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00-12:00;
- амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00-12:00;
- амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00-12:00;
- амбулаторія (вул. Праці, 3; лікарі приймають у будівлі дитячої поліклініки дитячої лікарні та дорослої поліклініки лікарні № 4) 8:00-12:00.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:
- амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А) 8:00-12:00;
- амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1) 8:00-12:00;
- амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3) 8:00-12:00;
- амбулаторія (вул. Паркова, 1) 8:00-12:00.
Режим роботи корегується залежно від безпекової ситуації.