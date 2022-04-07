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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:45263

На Сумщині навчають піротехніків

У зв`язку зі збройною агресією країни – сусідки урядом нашої країни прийняте рішення щодо збільшення кількості піротехніків ДСНС України.

Саме тому лави Міжрегіонального центру швидкого реагування, поповнять 38 бувших менеджерів, вчителів, інженерів, офісних працівників та будівельників. Вони одягнуть рятувальні однострої, і вже за місяць, після проходження курсу навчання, будуть виконувати завдання з гуманітарного розмінування територій.

Сьогодні піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування у режимі 24/7 очищають нашу землю від наслідків ворожої орди. Після 24 лютого в рази збільшилась кількість вибухонебезпечних предметів. Змінилася також і їхня якість. Якщо до війни це були зразки восьмидесятирічної давнини, то зараз деякі з них датовані 2021 роком. Ускладнює ситуацію і велика кількість саморобних вибухонебезпечних пристроїв. Тому фахівці вимушені навчатися буквально на ходу, реагуючи на нові виклики.

Організація вдячна волонтерам, які допомагають спорядженням, обладнанням, і, навіть, технікою. Також днями отримано новий піротехнічний костюм від сумських друзів - волонтерів

 
Право Розмінування
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