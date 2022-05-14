Юна роменчанка з «бронзою» Кубка Європи Українські кадети завоювали «золото» та «бронзу» у перший день Кубку Європи.

Слідом за юніорами, українських шанувальників дзюдо порадували і наші кадети. У перший змагальний день Кубку Європи у польському Б‘єльсько-Б‘яла скарбничка збірної України поповнилася двома нагородами.

«Золото» у ваговій категорії до 55 кг здобув Олександр Мартинчук. Наш спортсмен блискуче провів всі 6 сутичок на турнірі, більшість з яких виграв іппоном. У фіналі наш дзюдоїст здолав суперника з Італії Альберто Тріпепі менш ніж за одну хвилину! Для Олександра це перша нагорода з Кубків Європи, і одразу золота! Вітаємо спортсмена та його наставників!

«Бронзу» у скарбничку нашої команди принесла роменчанка Маргарита Мірошниченко у ваговій категорії до 44 кг. Поступившись у стартовому поєдинку, наша спортсменка змогла виграти втішну сутичку, після чого у поєдинку за «бронзу» здолала однолітку з Угорщини! Інша роменчанка Марія Васюта зупинилася у другому колі змагань. Підготував нашу спортсменок тренер Дмитро Богуш.

Вітаємо наших дзюдоїстів та бажаємо подальших успіхів! Сьогодні, у заключний змагальний день, на татамі вийдуть ще 17 наших спортсменів.