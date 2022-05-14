Сумські студенти відзначилися на Кубку Європи з дзюдо Золото та дві бронзи - українці вдало стартували на Кубку Європи серед юніорів.

У перший змагальний день юніорського Кубку Європи, що проходить в іспанській Малазі, збірна України завоювала три нагороди.

Чемпіоном у ваговій категорії до 73 кг став студент СумДУ Антон Шугалєєв. Наш спортсмен посіяний на турнірі під першим номером, впевнено виграв всі чотири сутички попередніх раундів, після чого у фіналі не менш ефектно здолав німця Яно Руєбо! Для Антона це вже друга поспіль перемога на Кубку Європи. В кінці квітня наш дзюдоіст тріумфував на аналогічному турнірі в Познані.

Ще дві бронзові нагороди завоювали Назар Вісков (до 60 кг) та ще один студент СумДУ Владислав Казіміров (до 73 кг).

Поступившись вже у першій сутичці майбутньому срібному призеру з Японії Цуджіока, Назар пройшов непросту сітку втішних сутичок, здобувши три поспіль перемоги, після чого у поєдинку за бронзу здолав іспанця Барроса Лопеза.

У свою чергу Владислав пробився до стадії чвертьфіналу, де поступся німцю Руєбо, після чого виграв дві втішні сутички, а у поєдинку за бронзу іппоном здолав нідерландця Джонка.

Щиро вітаємо наших спортсменів та їх наставників з даною звитягою! Бажаємо не зупинятися на досягнутому!

Завтра, на татамі в Малазі вийдуть ще 5 українських дзюдоїстів.

Федерація дзюдо України