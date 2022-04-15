Блогер з Сум розганяє фейк про можливу анексію Польщею заходу України

Відео з таким меседжем поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка. Також він стверджує, що після окупації частини Заходу України Польща розпочне денацифікацію українського населення.
Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни рф проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною. Всі повідомлення з таким меседжем базуються лише на особистій думці автора та підтверджуються заздалегідь сфальсифікованими «фактами».
20.05.2022 Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни рф проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.
Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною.
Нагадуємо, що 19 травня 2022 року за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури Юрію Подоляку повідомлено про підозру в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.
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