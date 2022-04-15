Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:46125

Блогер з Сум розганяє фейк про можливу анексію Польщею заходу України

Центр протидії дезинформації при РНБО повідомляє: роспропаганда поширює фейк, що Польща має підступний намір перейти на бік росії та захопити західну частину України.

Відео з таким меседжем поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка. Також він стверджує, що після окупації частини Заходу України Польща розпочне денацифікацію українського населення.

Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни рф проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною.  Всі повідомлення з таким меседжем базуються лише на особистій думці автора та підтверджуються заздалегідь сфальсифікованими «фактами».

 20.05.2022 Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни рф проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.

Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною.

Нагадуємо, що 19 травня 2022 року за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури Юрію Подоляку повідомлено про підозру в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.

Политика Польща Фейк Юрій Подоляка
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Блогеру-мільйоннику з Сум, який виправдовує збройну агресію рф та вважає себе головним спікером війни, повідомлено підозру
Вчера 14:47

Блогеру-мільйоннику з Сум, який виправдовує збройну агресію рф та вважає себе головним спікером війни, повідомлено підозру

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 19 травня 2022 року повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування...

Окупанти поширюють інформацію про конфлікт у вищому керівництві України
15.05.2022 08:15

Окупанти поширюють інформацію про конфлікт у вищому керівництві України

Центр протидії дезінформації попереджає: окупанти продовжують поширювати інформацію про конфлікт у вищому військово-політичному керівництві України....

Пропагандисти кремля вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту
11.05.2022 14:33

Пропагандисти кремля вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту

Центр протидії дезинформації при РНБО України оприлюднив черговий фейк кремля....

рашисти розганяють фейк про епідемію туберкульозу серед українських військових
09.05.2022 20:38

рашисти розганяють фейк про епідемію туберкульозу серед українських військових

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: проросійські Telegram-канали тиражують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у Збройних силах України....

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 14 квітня
15.04.2022 12:51

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 14 квітня

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14.04.2022 року....

Новости

Сумські студенти відзначилися на Кубку Європи з дзюдо
Сегодня 20:57
Блогер з Сум розганяє фейк про можливу анексію Польщею заходу України
Сегодня 20:46
Сумська каратистка виграла турнір у Польщі
Сегодня 19:29
У Шостці попрощалися із захисником України Віталієм Гриценком
Сегодня 18:12
У Путивлі провели в останню путь героя Назара Майсюка
Сегодня 18:09
Минулої доби вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння гаражів (ВІДЕО)
Сегодня 18:02
Сумські хокеїстки знову виграли в Італії
Сегодня 16:26
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Сумщини та Харківщини
Сегодня 16:11
На Луганщині загинув житель Кролевеччини
Сегодня 15:56
Сумщина. Ситуація з обстрілами станом на 15:30
Сегодня 15:49
Облдержадміністрація та Охтирська громада спільно працюватимуть над проектом Смарт Сіті
Сегодня 15:10
Мешканці окупованих територій активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України
Сегодня 14:07
view counter

Статьи

Какие кроссовки выбрать на лето?
Сегодня 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
Вчера 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
18.05.2022 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
18.05.2022 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
18.05.2022 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
17.05.2022 18:44
Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
17.05.2022 13:34
Российского сержанта судят за убийство безоружного жителя Сумщины. Что говорят родные солдата и односельчане убитого
17.05.2022 09:45
Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби
15.05.2022 16:08
Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
14.05.2022 09:35
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.