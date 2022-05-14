Минулої доби вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння гаражів (ВІДЕО) 20 травня о 20:45, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння гаражу на пр. Курський в обласному центрі.

Про пожежу повідомив власник, який побачив дим та полум’я з – під покрівлі споруди. На місце події було направлено відділення чергового караулу 3 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що власник завівши автомобіль почув хлопок, а потім побачив дим та полум’я з – під капоту, яке швидко поширилось горючим облицюванням стін та стелі. Ще до приїзду рятувальників власник та не байдужі перехожі викотили легковик запобігши вибуху газобалонної установки.

О 09:00 загоряння локалізували, а о 09:16 – витративши на гасіння майже 3 тонни води, повністю ліквідували, запобігши поширенню полум’я на ще 2 поруч розташовані гаражі.

21 травня схожий випадок мав місце і в м. Ромни, де о 05:02, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння гаражу по вул. Горького.

По прибуттю було встановлено, що горять господарчі речі та сміття на площі до 3 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на ще 4 поруч розташовані споруди.

О 05:09 загоряння локалізували, а о 05:28 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 12 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області