Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району. Усі подробиці згодом, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
Ці вистави вже гідно оцінили сумські шанувальники сцени та гості міста. Щепкинці завжди були і залишаються на вістрі часу.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
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