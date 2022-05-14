Облдержадміністрація та Охтирська громада спільно працюватимуть над проектом Смарт Сіті Про це повідомив заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Андрій Бірюков під час робочої поїздки в Охтирську громаду.

«Під час зустрічі із Охтирським міським головою Павло Кузьменко було запропоновано спільно попрацювати над проектом так званого розумного міста СМАРТ СІТІ – розумного та безпечного міста, тому що Охтирка заслуговує на першочергову реалізацію цього проекту, − розповів Андрій БІРЮКОВ. − Ми побачили розуміння та зацікавленість з боку керівництва міста, а також важливість впровадження цифрових технологій у громаді».

За його словами, сьогодні Охтирка має всі притаманні міській інфраструктурі елементи: систему житлово-комунального господарства, транспортні системи, зв'язок, інтернет, а це значимі фактори для створення розумного та безпечного міста.