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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Облдержадміністрація та Охтирська громада спільно працюватимуть над проектом Смарт Сіті

Про це повідомив заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Андрій Бірюков під час робочої поїздки в Охтирську громаду.

«Під час зустрічі із Охтирським міським головою Павло Кузьменко було запропоновано спільно попрацювати над проектом так званого розумного міста СМАРТ СІТІ – розумного та безпечного міста, тому що Охтирка заслуговує на першочергову реалізацію цього проекту, − розповів Андрій БІРЮКОВ. − Ми побачили розуміння та зацікавленість з боку керівництва міста, а також важливість впровадження цифрових технологій у громаді».

За його словами, сьогодні Охтирка має всі притаманні міській інфраструктурі елементи: систему житлово-комунального господарства, транспортні системи, зв'язок, інтернет, а це значимі фактори для створення розумного та безпечного міста.

Общество
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