Поліцейські розслідують ДТП з травмованими у Сумах Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько десятої години ранку в обласному центрі. Унаслідок зіткнення двох автомобілів, тілесні ушкодження отримав один з керманичів.

Попередньо, 73-річний водій автомобіля "DAEWOO NEXIA" не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з автомобілем "MITSUBISHI L200", під керуванням 58-річного чоловіка.

У результаті ДТП водій "DAEWOO NEXIA" отримав тілесні ушкодження, його доставлено до обласної лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Поліцейські закликають водіїв та пішоходів відповідально ставитися до Правил дорожнього руху. Будьте уважні, не порушуйте ПДР та вирушайте у поїздку тільки на технічно справному транспортному засобі. Необачність на дорозі може закінчитися травмуванням або навіть коштувати життя.