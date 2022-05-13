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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:54211

На війні загинув військовий з Конотопа

Про загибель Олександра Анатолійовича Лисенка повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Шановні, у нас знову втрата. Загинув наш Герой, військовослужбовець 58 бр., Лисенко Олександр Анатолійович. Прощання з Героєм відбудеться 21.05.2022 року о 12:00 в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці, написав чиновник у фейсбуці.

Общество
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