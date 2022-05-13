На війні загинув військовий з Конотопа Про загибель Олександра Анатолійовича Лисенка повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Шановні, у нас знову втрата. Загинув наш Герой, військовослужбовець 58 бр., Лисенко Олександр Анатолійович. Прощання з Героєм відбудеться 21.05.2022 року о 12:00 в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці, написав чиновник у фейсбуці.