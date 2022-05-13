У сервісних центрах МВС вступили в дію нововведення щодо навчання в автошколах У воєнний період сервісні центри МВС отримали максимальний фідбек від громадян щодо складання теоретичних/практичних іспитів, правил навчання в автошколі, принципу екстериторіальності на отримання водійських документів.

За ініціативи МВС Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні», яка сьогодні набрала чинності та будуть діяти у період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Відтепер громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше це можна було зробити виключно у сервісному центрі МВС, де складалася й теорія. Ця норма стосувалася й отримання посвідчення водія.

На сьогодні особи також можуть отримувати посвідчення водія у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного або практичного іспитів.

Ці зміни також передбачають можливість навчання теорії кандидатів у водії за допомогою засобів відеоконференцзв'язку, зокрема ZOOM, SKYPE, GOOGLE MEET тощо.

Крім цього, постановою скорочено термін навчання теоретичної частини на 20% для категорії В та C1, C, С1Е, СЕ.

Збільшено можливість практичного навчання з керування транспортними засобами категорії В, С1Е, СЕ до 5 годин в день.

А ще повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, особою яка здійснила поїздку за кордон також і отримання нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім'я власника стало можливим у будь-якому сервісному центрі МВС. Ця норма діє у разі, якщо сервісний центр МВС, де видавалося таке свідоцтво ще не відновив надання послуг. До цього воно поверталося лише у сервісний центр МВС, де це свідоцтво видавали.

Така норма є вкрай необхідною, оскільки значна кількість документів видавалася ще в сервісних центрах МВС на території, де зараз йдуть активні бойові дії. І це унеможливлювало подальше використання таких автівок. При цьому, для можливості отримання перевізниками дозволу на проїзд територією іноземних держав буде доступна видача нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу за заявою власника цього авто на особу, яка збирається за кордон.

Нагадуємо, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на порталі https://www.info.hsc.gov.ua