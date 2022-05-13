Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:56162

У сервісних центрах МВС вступили в дію нововведення щодо навчання в автошколах

У воєнний період сервісні центри МВС отримали максимальний фідбек від громадян щодо складання теоретичних/практичних іспитів, правил навчання в автошколі, принципу екстериторіальності на отримання водійських документів.

За ініціативи МВС Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні», яка сьогодні набрала чинності та будуть діяти у період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Відтепер громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше це можна було зробити виключно у сервісному центрі МВС, де складалася й теорія. Ця норма стосувалася й отримання посвідчення водія.

На сьогодні особи також можуть отримувати посвідчення водія у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного або практичного іспитів.

Ці зміни також передбачають можливість навчання теорії кандидатів у водії за допомогою засобів відеоконференцзв'язку, зокрема ZOOM, SKYPE, GOOGLE MEET тощо.

Крім цього, постановою скорочено термін навчання теоретичної частини на 20% для категорії В та C1, C, С1Е, СЕ.

Збільшено можливість практичного навчання з керування транспортними засобами категорії В, С1Е, СЕ до 5 годин в день.

А ще повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, особою яка здійснила поїздку за кордон також і отримання нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім'я власника стало можливим у будь-якому сервісному центрі МВС. Ця норма діє у разі, якщо сервісний центр МВС, де видавалося таке свідоцтво ще не відновив надання послуг. До цього воно поверталося лише у сервісний центр МВС, де це свідоцтво видавали.

Така норма є вкрай необхідною, оскільки значна кількість документів видавалася ще в сервісних центрах МВС на території, де зараз йдуть активні бойові дії. І це унеможливлювало подальше використання таких автівок. При цьому, для можливості отримання перевізниками дозволу на проїзд територією іноземних держав буде доступна видача нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу за заявою власника цього авто на особу, яка збирається за кордон.

Нагадуємо, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на порталі https://www.info.hsc.gov.ua

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за поширення комуністичної символіки
Сегодня 17:56
Жителям Сущини почали виплачувати травневі пільги та субсидії
Сегодня 17:51
Якою буде погода на Сумщині на вихідних
Сегодня 17:29
Третина сумських священників УПЦ (МП) хочуть підпорядковуватись РПЦ
Сегодня 17:14
У сервісних центрах МВС вступили в дію нововведення щодо навчання в автошколах
Сегодня 16:56
У Сумах поховали героя-захисника
Сегодня 16:30
У порушника комендантської години поліцейські виявили ймовірні наркотики
Сегодня 16:19
У Сумах правоохоронці встановили чоловіка, який обікрав кафе
Сегодня 16:15
Рашисти знову обстріляли Середина-Буду
Сегодня 15:46
У Сумському районі поліцейські виявили ще один автомобіль, який перебував у розшуку
Сегодня 15:36
На війні проти росії загинули ще два шосткинці
Сегодня 14:57
В Охтирці поліцейські оперативно розшукали малолітнього хлопчика
Сегодня 14:55
view counter

Статьи

Вплив російсько-української війни на економіку України
Сегодня 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
Вчера 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
Вчера 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
18.05.2022 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
18.05.2022 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
18.05.2022 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
17.05.2022 18:44
Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
17.05.2022 13:34
Российского сержанта судят за убийство безоружного жителя Сумщины. Что говорят родные солдата и односельчане убитого
17.05.2022 09:45
Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби
15.05.2022 16:08
Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
14.05.2022 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
13.05.2022 19:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.