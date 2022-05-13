У порушника комендантської години поліцейські виявили ймовірні наркотики Вісім згортків з порошкоподібною речовиною схожою на амфетамін знайшли і вилучили поліцейські в перехожого, який знаходився на вулиці без відповідної перепустки у заборонений час доби.

Під час патрулювання вулиць Шостки поліцейські побачили невідомого чоловіка, який у комендантську годину пішки пересувався містом. Правоохоронці зупинили вказаного громадянина. Ним виявився 41-річний місцевий житель. В його наплічнику було виявлено вісім згортків із фольги, в яких знаходилася порошкоподібна речовина схожа на амфетамін. Ймовірну наркотичну речовину правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Відділ комунікації поліції Сумської області