У порушника комендантської години поліцейські виявили ймовірні наркотики

Під час патрулювання вулиць Шостки поліцейські побачили невідомого чоловіка, який у комендантську годину пішки пересувався містом.
Правоохоронці зупинили вказаного громадянина.
Ним виявився 41-річний місцевий житель. В його наплічнику було виявлено вісім згортків із фольги, в яких знаходилася порошкоподібна речовина схожа на амфетамін.
Ймовірну наркотичну речовину правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження.
У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської області