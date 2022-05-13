У Сумському районі поліцейські виявили ще один автомобіль, який перебував у розшуку Транспортний засіб розшукувався одним з відділів Державної виконавчої служби. Працівники групи реагування патрульної поліції автівку затримали та помістили на штраф-майданчик.

Вчора, патрулюючи територію Сумського району, поліцейські виявили автомобіль «Daewoo – Nexia», під керуванням 30-річного місцевого мешканця. Під час перевірки законності використання чоловіком вищевказаного транспортного засобу, правоохоронці перевірили документи за наявними базами поліції. За результатами перевірки працівники групи реагування патрульної поліції встановили, що автомобіль, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю, перебуває у розшуку одним з відділів Державної виконавчої служби Полтавської області. Поліцейські транспортний засіб тимчасово затримали та помістили на спеціальний штраф-майданчик, про що повідомили ініціатора розшуку. Відділ комунікації поліції Сумської області