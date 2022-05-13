Путивльські поліцейські викрили продавчиню магазину у незаконному продажі алкоголю Поліція склала адміністративний матеріал за фактом продажу алкогольних напоїв в одному із магазині у м. Путивль та вилучила весь алкотовар з полиць торгової точки.

Відповідно до розпорядження Сумської обласної військової адміністрації на території області, з 30 березня, окрім суботи та неділі, заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.

Вчора під час патрулювання міста, дільничні офіцери відділення поліції №2 (м. Путивль), помітили чоловіка, який йшов з пляшкою пива в руках. Зупинивши його, правоохоронці запитали де він придбав алкогольний напій, на що останній вказав на магазин де купив алкоголь.

Правоохоронці навідались до даного закладу, де в ході розмови продавчиня розповіла, що продала пиво своєму знайомому. Тим самим працівниця магазину, знехтувала встановленими обмеженнями та торгувала алкогольними виробами.

Поліцейські припинили незаконний продаж та вилучили 100 літрів пива та 36 пляшок різної алкогольної та слабоалкогольної продукції.

На продавчиню працівники поліції склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами» Кодексу України про адміністративні правопорушення.