Поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклого Максима Садовничого Житель Шостки вчора вечері пішов з дому й назад не повернувся, його місцеперебування залишається невідомим. Поліцейські вживають заходів щодо розшуку 43-річного чоловіка й дуже розраховують на допомогу небайдужих громадян.

На вигляд Максиму 43 – 47 років, зростом 175 см, кремезної статури. Має коротке темно-русяве волосся та світлі очі.

Особливі прикмети: має дефект радужки на лівому оці та травму вказівного пальця на правій руці.

Був вдягнений у зелену куртку, сіру з білими смужками футболку, темні спортивні штани. Взутий у темні мокасини.

На розшук безвісти зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції області.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Максима Садовничого, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або зателефонувати за номерами 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».