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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:19345

На відновлення пошкоджених рашистами лікарень на Сумщині потрібно 60 млн грн

На Сумщині триває спільна робота обласної ради, облдержадміністрації, медиків та МОЗ над відновленням роботи лікарень, що постраждали від війни.

Загалом в регіоні пошкоджено 11 медичних закладів, ще 2 заклади зруйновані вщент. За попередніми підрахунками збитки від руйнації лікарень складають 60 мільйонів гривень, а пошкоджених закладів охорони здоров’я – 13 мільйонів гривень.

Тиждень тому у Києві відбулася його зустріч із в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Анатолієм Котляром та керівниками обласних лікувальних закладів Володимиром Горохом і Тарасом Злиденним, на якій було репрезентовано програму «Розвиток та відновлення закладів охорони здоров’я України». Програмою передбачено післявоєнне відновлення об’єктів охорони здоров’я з акцентом на реформування закладів вторинного та третинного рівня.

Сумщина увійшла до пілотного проєкту разом з Київською та Чернігівською областями. І наразі прийнято принципове рішення: не лише відбудовувати чинні заклади, а й запустити новий інфраструктурний етап реформи системи охорони здоров’я.

Програму розвитку та відновлення закладів охорони здоров’я Сумської області репрезентував депутатам облради в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Анатолій Котляр.

Він розповів, що у Сумській області, як і в Україні загалом, нова мережа закладів охорони здоров’я формуватиметься відповідно до принципу госпітальних округів та поділятиметься на надкластерні, кластерні, загальні та пункти первинної меддопомоги.

«Поділ лікарень за адміністративним принципом (міські, районні, обласні) – це наслідок ще радянської системи медицини. Він призводить до дублювання функцій лікарень. Фактично для пацієнтів пропонують однакові послуги невисокої якості без розподілу за рівнями складності випадків», - сказав Котляр.

Система ж госпітальних округів передбачає кілька рівнів допомоги залежно від складності випадку та важкості стану пацієнта. Наднакластерні лікарні будуть максимально оснащені сучасним обладнанням та надаватимуть пацієнту найширший спектр послуг. В кластерному медзакладі пацієнт зможе отримати медичні послуги при найбільш поширених хворобах. Загальні лікарні надаватимуть базові медичні послуги для пацієнтів однієї або кількох громад. У кожній лікарні планується зробити приймальне відділення, пункт постійного базування екстреної медичної допомоги, лабораторію, аптеку, харчоблок та патологоанатомічне відділення.

Програма розрахована до 2030-2032 років. А фінансуватимуть її міжнародні донори.

Заступник голови комісії, директор Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох зауважив, що подібна система є основою побудови госпітальних мереж у країнах ЄС. Там найголовнішими у роботі медичної системи вважають скорочення термінів перебування у лікарні, зменшення кількості стаціонарних ліжок, покращення результатів лікування. «Ми повинні прагнути, аби теж наблизитись до сучасної європейської системи надання меддопомоги. Ретельно опрацювавши програму, я бачу, що МОЗ дуже серйозно підійшло до її розробки. Воно взяло за основу всю нашу статистику, структуру закладів, кількість населення, показники роботи. Програма є дуже професійною і досконалою», - підкреслив депутат.

Під час активного обговорення програми обласні обранці наголошували, що має бути визначена роль кожного медичного закладу в госпітальному окрузі, послідовність його відновлення та забезпечення необхідним обладнанням.

Депутати підтримали програму «Розвиток та відновлення закладів  охорони  здоров’я  Сумської області» одноголосно.

Общество
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