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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:4570

У сумських освітян під час дії воєнного стану буде менша відпустка

Управління з питань праці роз’яснює: відпустка працівників освіти у період воєнного стану.

Управління з питань праці надає консультації роботодавцям та працівникам щодо новацій у законодавстві на час воєнного стану.
Питання: «Якою має бути тривалість подовженої щорічної основної відпустки працівників освіти в умовах воєнного стану?»
Відповідь: Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами) керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 14.04.1997 №346).
Статтею 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ (далі – Закон) у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні. Виключень для будь-яких категорій працівників, у тому числі для працівників освіти і науки, зазначена норма не містить. При цьому, у період дії воєнного стану норми Закону мають пріоритет над іншими нормами трудового законодавства.
Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення, що подовжена тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних працівників закладів освіти не скасовується, а лише обмежується на період дії воєнного стану. Надання невикористаних у період дії воєнного стану днів щорічної відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.
Одночасно, управління з питань праці звертає увагу, що Законом запроваджується обмеження щодо тривалості щорічної основної відпустки і не забороняється у період дії воєнного стану надавати працівникам інші види відпусток, передбачені чинним законодавством України, наприклад додаткову, соціальну, навчальну, творчу тощо.
У разі виникнення проблемних питань роботодавці та мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися за роз’ясненнями з питань трудових відносин до управління з питань праці за адресою: Покровська площа, 2, 5-й поверх (вхід зі двору), каб. 502, 504 або за телефонами 701-577, 701-579.
СМР
Общество
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