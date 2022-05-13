З понеділка у Сумах стартує видача продуктових наборів особам з інвалідністю 3 групи У Сумах триває видача продуктових наборів, які були надані громаді державою.

З 23 по 27 травня (включно) їх зможуть отримати особи з інвалідністю 3 групи різних причин інвалідності, місце проживання яких зареєстровано в межах Сумської міської територіальної громади.

Для отримання продуктового набору необхідно звернутися в робочі дні з 10:00 до 16:00 до наступних пунктів видачі:

- Молодіжний центр «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3);

- школа № 2 (вул. Г. Кондратьєва, 76);

- школа № 6 (вул. Сумсько-Київських Дивізій, 7);

- школа № 20 (вул. Металургів, 71);

- школа № 25 (вул. Декабристів, 80);

- школа № 26 (вул. Охтирська, 21).

З собою необхідно мати наступні документи:

- оригінали паспорта та ідентифікаційного кода;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток);

- документ, що підтверджує інвалідність: ️довідка до акта огляду МСЕК (із зазначенням групи інвалідності) або ж посвідчення особи з інвалідністю.

Для посвідчення особи також можуть використовуватися документи в застосунку «Дія».

Отримати набір за пільговика може довірена особа, якій необхідно буде пред’явити оригінали вищезазначених документів особи з інвалідністю та свій паспорт.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (050)4078384, (050)4078127.

Нагадаємо, видача продуктових наборів тривалого зберігання розпочалася в сумській громаді 10 травня.

Насамперед таку допомогу отримали члени багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, опікунів, під опікою у яких є повнолітні недієздатні особи, та внутрішньо переміщених осіб, які з 24 лютого переїхали до Сумської міської тергромади та стали на облік в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, а також діти-сироти та ті, які перебувають під опікою та піклуванням.

Цього тижня, з 16 травня, набори видають особам з інвалідністю 1 та 2 групи.

Загалом станом на 20 травня жителям громади видано 7246 продуктових наборів тривалого зберігання.

СМР