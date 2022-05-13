Прицільно обстріляли з танка Тростянецьку лікарню – заочно повідомлено про підозру двом військовослужбовцям рф За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двом військовослужбовцям російської федерації 19 травня 2022 року заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У порушення вимог європейських нормативних актів про захист цивільного населення, 18 березня 2022 року приблизно о 17 год під час окупації російськими військовими м. Тростянець Сумської області з танка було обстріляно Тростянецьку міську лікарню. У ході слідства вдалось встановити увесь екіпаж танка, з якого було здійснено прицільний постріл по зазначеному медичному закладу.

За даними слідства, віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант С., який обіймає посаду командира танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку «Чертківський» 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Виконав злочинний наказ рядовий М., який обіймає посаду наводчика-оператора.

На даний час вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно зазначених осіб, що дозволить у подальшому притягнути їх до кримінальної відповідальності. Водночас також перевіряється причетність зазначеного командира екіпажу танка та його підлеглих щодо причетності до обстрілів житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури м. Тростянець, які не є військовими цілями та не використовувались для військових потреб.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювались слідчими четвертого слідчого відділу та співробітниками четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура