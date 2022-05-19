За минулу добу вогнеборці Сумщини тричі ліквідовували загоряння на відкритих територіях 19 травня о 18:39, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності на вул. Перемоги в м. Ромни.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим та полум’я на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 19 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 0, 2 га.

О 18:55 загоряння локалізували, а о 20:08 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожі випадки мали місце на Путивльщині в с. Спадщина і в обласному центрі де горіли сміття та залишки сухої рослинності, а площа пройдена вогнем склала більше 2,5 га.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 14 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області