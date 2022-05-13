У Сумах затримали нелегальних мігрантів Працівниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління ДМС у Сумській області спільно з представниками УСБУ в області виявлено двох неврегульованих мігрантів - громадян Афганістану.

Зі слів іноземців - порушників прибули вони на Сумщину з території рф, перетнувши державний кордон поблизу пункту пропуску "Юнаківка", з метою подальшого транзитного проїзду територією України до країн ЄС. Втім, "кінцевою" зупинкою молодиків в Україні став один з блок - постів на в'їзді до обласного центру. Наразі, стосовно порушників працівниками УДМС вже вжито заходів адміністративного впливу за ст.203 КУпАП, далі іноземців "відпрацьовуватимуть" інші компетентні служби та відомства, які так, як і міграційна служба, задіюють всі свої наявні засоби та ресурси, зусилля яких спрямовані на недопущення незаконного перебування на території України, особливо у воєнний час, осіб, які тим чи іншим чином пов'язані з країною, що чинить військову агресію проти України.