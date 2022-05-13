У Сумах поліцейські розшукують шахраїв, які виманили у довірливого чоловіка близько 80 000 гривень Зловмисники знову використали відому шахрайську схему «про родича, який нібито потратив у дорожньо-транспортну пригоду та потребує дороговартісного лікування».

По допомогу до співробітників Сумського районного управління поліції звернувся 75-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що до нього зателефонували незнайомі із декількох різних номерів телефону та, представившись працівниками лікарні, повідомили, що внаслідок ДТП його донька потрапила до лікарні та потрібує дороговартісного лікування. У наслідок чого чоловік віддав невідомому гроші в сумі 250 Євро, 49 000 гривень та 390 доларів США.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Разом з тим поліцейські застерігають: якщо ваш співрозмовник заводить мову про родичів, які начебто спричинили ДТП чи самі потрапили в аварію, перебувають в поліції чи потребують негайного лікування і оперативного втручання, і для їх порятунку необхідні значні суми грошей – знайте, що ви спілкуєтесь з шахраями. А тому обов’язково візьміть паузу в розмові і зателефонуйте рідним, з’ясуйте чи дійсно їм потрібна ваша допомога і яка саме. В жодному разі не піддавайтесь паніці та емоційному тиску з боку співрозмовника. Будьте пильними і не дайте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Сумської області