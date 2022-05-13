Три нові автомобілі швидкої допомоги отримали громади Сумщини Два з них і отримали підрозділи екстреної допомоги в смт. Степанівка Сумського району та с. Вирівка Конотопського району.

Це - два з десяти автомобілів, отриманих від Міністерства закордонних справ Франції. Вісім з них - автомобілі Fiat Tolento та 2 автомобілі Citroen Jumpy, 2021 року випуску.

Один автомобіль швидкої відтепер буде і у Сумах. Його подарував громаді благодійний фонд "Технологія". Передали його центральній міській лікарні.

Наближати екстрену медичну допомогу до кожного жителя Сумщини, − це те, що ми планували робити і до війни. І це одна з небагатьох речей, від яких ми не відмовилися у сьогоднішніх умовах.

Сумщині активно допомогають благодійники, МОЗ, народні депутати.

Завдяки такій тісній співпраці в області практично не залишилося старих автомобілів. Також важливо створювати комфортні умови для персоналу станцій.

Я вдячний кожному, завдяки кому це стає можливим! І меценатам, і медикам. Ви - рятуєте життя людей, написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.