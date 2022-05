Мер Охтирки виступив в ОБСЄ у Відні Мер Охтирки Павло Кузьменко Виступив на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Про це він написав у фейсбуці.

Виступив на засіданні Постійної ради ОБСЄ OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe зі свідченнями та широким інформуванням міжнародної спільноти про війну рф проти України, руйнівні наслідки, ситуацію в місті Охтирка, яке стало неперебоним форпостом проти подальшого просування російської армії вглиб території України, написав чиновник.