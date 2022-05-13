У Києві за нанесення ножових поранень затримали уродженця Сумщини Подія трапилась у гуртожитку під час спільного розпиття алкоголю. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, а фігуранту за скоєне загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва від заявника надійшло повідомлення про те, що у гуртожитку на вулиці Проспект Науки перебуває чоловік з ножовими пораненнями. Для з’ясування усіх обставин на місце події негайно виїхали співробітники патрульної поліції, слідчо-оперативна група та швидка медична допомога.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника управління — начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Євген Болюбаш, у гуртожитку на загальній кухні перебував потерпілий, який вказав місце перебування чоловіка, котрий наніс йому ножові поранення:

«У ході першочергових слідчих дій ми встановили, що вночі троє чоловіків в одній з кімнат гуртожитку розпивали алкогольні напої. Між двома виник словесний конфлікт, а після застілля знайомі перейшли на загальну кухню, де продовжували з’ясовувати відносини. В розпалі сварки один із них дістав ніж і наніс 37-річному опоненту декілька ударів в живіт. Ми затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Сумської області, 1988 року народження. Вилучене знаряддя вчинення злочину направлено на відповідну експертизу».

Слідчі розпочали кримінальне провадження та за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили порушнику про підозру за злочин, передбачений ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

«Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо потерпілого — його негайно доставили у лікарню, де йому надали медичну допомогу. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва