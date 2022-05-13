Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:56735

У Києві за нанесення ножових поранень затримали уродженця Сумщини

Подія трапилась у гуртожитку під час спільного розпиття алкоголю. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, а фігуранту за скоєне загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва від заявника надійшло повідомлення про те, що у гуртожитку на вулиці Проспект Науки перебуває чоловік з ножовими пораненнями. Для з’ясування усіх обставин на місце події негайно виїхали співробітники патрульної поліції, слідчо-оперативна група та швидка медична допомога.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника управління — начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Євген Болюбаш, у гуртожитку на загальній кухні перебував потерпілий, який вказав місце перебування чоловіка, котрий наніс йому ножові поранення:

«У ході першочергових слідчих дій ми встановили, що вночі троє чоловіків в одній з кімнат гуртожитку розпивали алкогольні напої. Між двома виник словесний конфлікт, а після застілля знайомі перейшли на загальну кухню, де продовжували з’ясовувати відносини. В розпалі сварки один із них дістав ніж і наніс 37-річному опоненту декілька ударів в живіт. Ми затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Сумської області, 1988 року народження. Вилучене знаряддя вчинення злочину направлено на відповідну експертизу».

Слідчі розпочали кримінальне провадження та за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили порушнику про підозру за злочин, передбачений ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

«Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо потерпілого — його негайно доставили у лікарню, де йому надали медичну допомогу. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На війні з рашистами загинули ще двоє шосткинців
Сегодня 16:54
У Глухові попрощалися із захисником України
Сегодня 16:51
Білопіллям ширяться чутки про евакуацію
Сегодня 16:43
Прокуратура вимагає довічне рашисту, що вбив беззбройного українця на Сумщині
Сегодня 16:37
На Сумщині власник арсеналу зброї застрелив знайомого
Сегодня 16:31
Мер Охтирки виступив в ОБСЄ у Відні
Сегодня 16:03
У Києві за нанесення ножових поранень затримали уродженця Сумщини
Сегодня 15:56
Військові з території РФ обстріляли населений пункт на Сумщині – розпочато кримінальне провадження
Сегодня 15:20
На Донбасі загинув воїн із Лебедина
Сегодня 14:57
У Тернополі помер поет Олександр Смик родом з Сумщини
Сегодня 14:22
У Шостці провели в останню путь захисницю України
Сегодня 13:54
Завдяки небайдужій сумчанці патрульні повернули чоловікові втрачений мобільний телефон
Сегодня 13:40
view counter

Статьи

Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
Сегодня 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
Сегодня 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
Вчера 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
Вчера 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
Вчера 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
17.05.2022 18:44
Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
17.05.2022 13:34
Российского сержанта судят за убийство безоружного жителя Сумщины. Что говорят родные солдата и односельчане убитого
17.05.2022 09:45
Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби
15.05.2022 16:08
Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
14.05.2022 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
13.05.2022 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
13.05.2022 16:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
16.30; с 19.05.2022 - 12.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 14.15; 15.30; с 19.05.2022 - 10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Родина Адамсів 2 (Грег Тірнан, Конрад Вернон, 2021)
Родина Адамсів 2 (Грег Тірнан, Конрад Вернон, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00

Фото

26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.