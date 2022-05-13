За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння на відкритих територіях 18 травня о 18:31, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Вокзальна в смт Краснопілля.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим та полум’я на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 4 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 1 га.

О 18:41 загоряння локалізували, а о 20:07 – витративши на гасіння майже 1 тонну води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожий випадок стався і в обласному центрі, де о 18:43, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння сміття по вул. Ковпака. На місце події було направлено відділення чергового караулу 3 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

Прибувши на місце вогнеборці встановили, що вогнем охоплено сміття та залишки сухої рослинності на площі до 15 кв. м.

О 19:07 загоряння локалізували, а о 19:12 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області