За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння на відкритих територіях

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим та полум’я на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 4 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 1 га.
О 18:41 загоряння локалізували, а о 20:07 – витративши на гасіння майже 1 тонну води, повністю ліквідували.
Цього ж дня схожий випадок стався і в обласному центрі, де о 18:43, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння сміття по вул. Ковпака. На місце події було направлено відділення чергового караулу 3 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
Прибувши на місце вогнеборці встановили, що вогнем охоплено сміття та залишки сухої рослинності на площі до 15 кв. м.
О 19:07 загоряння локалізували, а о 19:12 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області