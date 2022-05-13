Військові з території РФ обстріляли населений пункт на Сумщині – розпочато кримінальне провадження

За даними слідства, 19 травня 2022 року близько 4 год 30 хв російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації здійснили обстріл населеного пункту с. Старі Вирки Сумського району Сумської області. У результаті обстрілу пошкоджено будинок та господарські споруди.
Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
Пресслужба обласної прокуратури