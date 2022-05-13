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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:58183

Вибухотехніки поліції проводять розмінування території на Краснопільщині

Обстежуючи залишки військової техніки та місцевість навкруг, сапери поліції виявили кілька розкиданих вибухами 152 міліметрових артилерійських снарядів. А в стволі самої САУ – застряглий боєприпас такого ж калібру.

«Транспортувати ствол до місця утилізації було не можливо, бо застряглий всередині снаряд, що піддався термічному і механічному впливу міг детонувати. Витягти його назовні теж було технічно неможливо, та навіть сама спроба це зробити була б надзвичайно небезпечною. Тому, після того, як від інших боєприпасів нами була очищена територія навкруг, вирішено було підірвати снаряд всередині ствола», - розповідає старший інспектор вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області Ігор Черняк. 

Тож вибухотехніки спорядили потужний заряд вибухівки, підвели його через ствол до боєприпасу, та відійшовши на безпечну відстань здійснили електропідрив. Метод спрацював: небезпечний снаряд було знищено.

Общество
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