У Тернополі помер поет Олександр Смик родом з Сумщини Помер поет, бард, письменник, драматург, громадський діяч Олександр Смик.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Тернополя Сергій Надал, пише Суспільне.

Смик Олександр Іванович народився 26 жовтня 1957 року на Сумщині в селі Грузьке.

У 1977 році закінчив педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, в 1983 році – Київський університет ім. Т. Г. Шевченка.

Він є організатором першого приватного Будинку творчості "Потік Ірва" в Кременці. Автор ідеї та куратор втілення проєкту бібліотеки-музею "Літературне Тернопілля".

Олександр Смик працював начальником управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (2010—2014). Був заступником міського голови Тернополя з гуманітарних питань від жовтня 2014 до листопада 2015 року. Очолював управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради з 2015 до 2020 року. Від липня 2015-го — голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України.

У творчому доробку Олександра Смика сотні пісень та віршів.

На "Алеї зірок" в Тернополі є зірка Олександра Смика.

На сайті Тернопільської міської ради повідомили, що панахида відбудеться 19 травня о 18:00 у "Домі печалі" за адресою вул. Микулинецька, 27.