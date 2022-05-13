Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:5424

У Сумах судитимуть розбійників, які напали на охоронця та викрали 600 тис. грн з металоприймального пункту

Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та 18 травня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох сумчан, які скоїли розбійний напад на пункт прийому металобрухту та заволоділи майном підприємця на 600 тис. грн

За даними слідства, 11 листопада 2021 року нападники проникли на територію одного з пунктів прийому металобрухту в м. Суми, побили охоронця та викрали з сейфа 15 тис. доларів США, 160 тис. гривень і золоті вироби. У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та розшукали нападників. Ними виявилися жителі обласного центу, одному з яких 43 роки, а іншому 40 років, які до цього вже неодноразово притягались до кримінальної відповідальності. Під час проведення обшуків у транспортних засобах, якими вони користуються, та за місцями їх мешкання правоохоронці вилучили 7 тис. доларів США, 6 тис. гривень, золоті вироби, документи, банківські картки та інші речові докази.
Нагадуємо, нападників викрито завдяки злагодженим діям співробітників Управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу, слідчих та оперативників Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за силової підтримки роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом прокуратури.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням в сховище, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах) КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Пресслужба обласної прокуратури

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах судитимуть розбійників, які напали на охоронця та викрали 600 тис. грн з металоприймального пункту
Сегодня 12:54
Суд над російським солдатом, який вбив мирного жителя Сумщини: дружина загиблого не проти його обміну на бійців "Азовсталі"
Сегодня 12:45
На Сумщині зловмисник вкрав пальне в агропідприємстві
Сегодня 12:40
Підприємства з Сумщини можуть отримати 125 тис. гривень в рамках міжнародної технічної допомоги
Сегодня 12:20
Конотопські поліцейські розшукують шахраїв, які збагатилися за рахунок довірливих громадян більше ніж на 135 000 гривень
Сегодня 12:10
За минулу добу рятувальники Сумщини виявили 16 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 11:28
Більше 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф
Сегодня 10:51
Кому в Сумах сьогодні відключили воду
Сегодня 10:24
Служба зайнятості сприяє працевлаштуванню людей з інвалідністю
Сегодня 10:18
Сумський дзюдоїст переміг у Словаччині
Сегодня 09:50
У Конотопі сьогодні перевірятимуть сирени
Сегодня 09:25
У Тростянецькій міськраді замінили всі вибиті вікна
Сегодня 09:11
view counter

Статьи

Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
Сегодня 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
Вчера 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
Вчера 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
Вчера 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
17.05.2022 18:44
Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
17.05.2022 13:34
Российского сержанта судят за убийство безоружного жителя Сумщины. Что говорят родные солдата и односельчане убитого
17.05.2022 09:45
Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби
15.05.2022 16:08
Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
14.05.2022 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
13.05.2022 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
13.05.2022 16:00
"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки
13.05.2022 08:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
16.30; с 19.05.2022 - 12.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 14.15; 15.30; с 19.05.2022 - 10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Родина Адамсів 2 (Грег Тірнан, Конрад Вернон, 2021)
Родина Адамсів 2 (Грег Тірнан, Конрад Вернон, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00

Фото

26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.