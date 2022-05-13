У Сумах судитимуть розбійників, які напали на охоронця та викрали 600 тис. грн з металоприймального пункту Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та 18 травня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох сумчан, які скоїли розбійний напад на пункт прийому металобрухту та заволоділи майном підприємця на 600 тис. грн

За даними слідства, 11 листопада 2021 року нападники проникли на територію одного з пунктів прийому металобрухту в м. Суми, побили охоронця та викрали з сейфа 15 тис. доларів США, 160 тис. гривень і золоті вироби. У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та розшукали нападників. Ними виявилися жителі обласного центу, одному з яких 43 роки, а іншому 40 років, які до цього вже неодноразово притягались до кримінальної відповідальності. Під час проведення обшуків у транспортних засобах, якими вони користуються, та за місцями їх мешкання правоохоронці вилучили 7 тис. доларів США, 6 тис. гривень, золоті вироби, документи, банківські картки та інші речові докази.

Нагадуємо, нападників викрито завдяки злагодженим діям співробітників Управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу, слідчих та оперативників Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за силової підтримки роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом прокуратури.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням в сховище, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах) КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури