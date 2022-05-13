Завдяки небайдужій сумчанці патрульні повернули чоловікові втрачений мобільний телефон Патрульні роти тактико-оперативного реагування (ТОР) отримали виклик на вулицю Іллінську. Там, під лавкою, заявниця виявила мобільний телефон.

З огляду на небезпеку, які можуть нести найбезпечніші на вигляд речі, вона одразу ж зателефонувала на лінію 102.

Патрульні одразу ж прибули на місце виклику. Та вже за лічені хвилини на мобільний подзвонили. А потім знову. “Мама” — саме так був підписаний номер. Охоронці порядку зателефонували на номер громадянки та повідомили про знахідку небайдужого чоловіка. Мобільний належав її сину, який саме приїхав до неї в гості. Там він і виявив втрату телефону. Засіб зв’язку громадянину повернули.

Ми щиро дякуємо громадянці, яка не пройшла повз та викликала патрульних. А відтак, допоміла повернути втрачену річ.

Патрульна поліція Сумщини