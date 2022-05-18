Тривожний вечір на Сумщині: російські вороги наче сказилися

Близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території росії.
Майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян.
Майже о 22.00 з території росії працювали САУ по Білопільщині. У той же час по території Путивльщини.
З території росії ворог відкривав автоматні черги.
Близько 22.00 з ворожої орківської росії був артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав майже півгодини.
Майже о 22:30 ворог з території росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.
Ми відповідали на ворожі дії належним чином.
Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється.