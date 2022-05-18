Тривожний вечір на Сумщині: російські вороги наче сказилися Російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території росії.

Майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян.

Майже о 22.00 з території росії працювали САУ по Білопільщині. У той же час по території Путивльщини.

З території росії ворог відкривав автоматні черги.

Близько 22.00 з ворожої орківської росії був артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав майже півгодини.

Майже о 22:30 ворог з території росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

Ми відповідали на ворожі дії належним чином.

Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється.