У Сумах прокуратура перевіряє мережу супермаркетів на торгівлю гуманітаркою Завтра мережа магазинів «САМ маркет» у Сумах не буде працювати.

Про це стало відомо з оголошень на дверях одного з магазинів. «У зв’язку з неправомірними діями Сумської прокуратури мережа магазинів САМ МАРКЕТ» 19.05.2022 р. працювати не буде», - йдеться в оголошенні.

Це прокоментувала речниця Сумської обласної прокуратури Наталя Науменко.

«ОБЕРЕЖНО, недостовірна інформація!

У рамках кримінального провадження прокуратура перевіряє походження іноземної продукції, яка реалізовується певними магазинами. При цьому, на повноцінну діяльність закладів це жодним чином не впливає. Чому магазин припинив свою роботу? Питання варто ставити адміністрації магазину, а не прокуратурі», - написала вона у фейсбуці.