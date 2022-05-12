У Тростянецькій міськраді замінили всі вибиті вікна Замінили усі склопакети та зламані вікна в приміщення міської ради.

Під час окупації міста Тростянець, саме в будівлі Тростянецької міської ради знаходився штаб командування росіян. Після того як місто звільнили від приміщення мало, що залишилось цілим. Тим не менш потрібно як найшвидше відновити роботу державних органів для забезпечення повноцінного функціонування громади.

Завдячуючи підтримці німкені Сибіллії Страк-Ціммерман, пра-пра-правнучка відомого промисловця і мецената Леопольда Кеніга та її чоловіка Ганса благодійний фонд "Доброта" зміг придбати та замінити усі склопакети та де потрібно вікна у будівлі міської ради на суму 147 тисяч гривень.