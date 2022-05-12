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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:14361

На Сумщині рятувальники продовжують допомагати громадянам оговтатися після перенесеного ворожого удару

У місті-герої Охтирка, що на Сумщині працівники ДСНС другий день поспіль брали активну участь у допомозі мирним жителям міста, яке ще вранці 17 травня зазнало потужного підступного удару з боку ворога.

Так, 18 травня рятувальники допомагали літній охтирчанці. Шиферне покриття даху її будинку побили та значно посікли осколки від ворожих ракет та залишки будівельних матеріалів, які принесло ударною хвилею. Працівники Служби порятунку накривали пошкоджену покрівлю брезентовою тканиною.
У цей нелегкий для нашої Батьківщини час українці єдині, як ніколи! І кожен намагається допомогти тим, чим може. Так, і рятувальники не лише вміють вміло приборкувати пожежі та інші небезпечні події, а й, якщо така потреба, то вправно справляються і з будівельним інструментом.
По завершенні роботи, коли пошкоджений дах, хоча і тимчасово, але все ж таки вдалося захистити, до працівників ДСНС підійшла 77-річна господарка будинку. «Хлопці, велике дякую за вашу допомогу. Прожила я три місяці, як в аду, а ви мені зробили отаке добро», - зі сльозами на очах та щирим серцем звернулася до рятувальників Марія Матвіївна.
Общество
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