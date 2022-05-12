Шосткинка просить допомоги для брата, який був важко поранений у бою на Донеччині Шосткинка Людмила Коверсун повідомляє, що 10 травня був важко поранений її рідний брат, 44-річний Олександр Шишко, який боронив Україну на Донеччині.

"Ось і до нас завітало горе. Був важко поранений мій рідний брат. Він боронив нашу рідну Неньку на Донеччині. Отримав важке багатоуламкове вогнепальне поранення правого стегна, вражені м‘які тканини стегна та статеві органи. Мені важко це писати, та ми потребуємо допомоги на лікування та подальше протезування. Буду вдячна кожному.Низький уклін від мене особисто", – просить допомоги Людмила, пише ШосткаNews.City. Реквізити карток для допомоги захиснику України: Шишко Олександр Едуардович

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