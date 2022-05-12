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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 18:10122

Окупант Шишимарін визнав в суді провину у вбивстві мирного українця на Сумщині

Військовослужбовець армії РФ Вадим Шишимарін під час суду повністю визнав провину у вбивстві 62-річного мирного мешканця Сумщини Олександра Шеліпова.

Про це в середу, 18 травня, повідомило видання “Ґрати” за підсумками судового засідання в Солом’янському райсуді Києва.

Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Суддя запитав Шишимаріна, чи той визнає провину. Загарбник відповів, що так. На уточнювальне запитання судді росіянин підтвердив, що визнає провину “повністю”.

Він також заявив, що готовий дати свідчення у справі.

Згідно з обвинувальним актом, 28 лютого колону російської армії, в якій перебував Шишимарін, розбили біля села Камиші на Сумщині. Російські військові відібрали у місцевого мешканця автомобіль та поїхали в бік РФ. Дорогою вони побачили Олександра Шеліпова, який стояв біля свого будинку й говорив по телефону. Інший військовослужбовець на прізвище Пуфаков віддав Шишимаріну наказ, і той вбив Шеліпова, кілька разів вистреливши йому в голову.
Біля села Камиші росіяни наразилися на бійців самооборони. Пуфакова ліквідували, решта окупантів сховалися, а потім здалися в полон.

Судове засідання продовжиться в четвер у залі Апеляційного суду Києва, адже в середу зали у Солом’янському райсуді не могли вмістити всіх охочих журналістів.

Хто такий Вадим Шишимарін і як його вирахували

Російському військовому Вадиму Шишимаріну 21 рік. Він служив у 4-й танковій Кантемировській дивізії ЗС РФ (Московська область). Був командиром відділення.

Слідство встановило, що цей 21-річний чоловік 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова.

“Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили ЗСУ. Втікаючи, він зі ще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку”, – розповіли в прокуратурі.

Згодом Шишимарін потрапив у полон. Його ідентифікували за допомогою системи розпізнавання облич, яку надали Україні західні партнери.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

В ОГП зазначають, що це перший військовослужбовець із Росії, який постав в Україні перед судом за вбивство цивільного після вторгнення військ РФ.

 
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