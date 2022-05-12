Пораненим «ЛНРівцям» діагностують остеохондроз та виразку щоб не платити компенсацій

З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки «ЛНР» отримують виписки в яких зазначено «остеохондроз», «виразка» або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат.
Це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення «ЛНР» навіть не зважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ.
Враховуючи безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать «мобілізовані» з території «ЛНР»), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується.
16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово «мобілізованих» на війну проти України. Такі акції зафіксовано поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестуючих – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.