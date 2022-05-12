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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:4963

Пораненим «ЛНРівцям» діагностують остеохондроз та виразку щоб не платити компенсацій

Влада так званої «ЛНР» не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною.

З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки «ЛНР» отримують виписки в яких зазначено «остеохондроз», «виразка» або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат.
Це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення «ЛНР» навіть не зважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ.
Враховуючи безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать «мобілізовані» з території «ЛНР»), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується.
16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово «мобілізованих» на війну проти України. Такі акції зафіксовано поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестуючих – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.
Общество
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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