З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки «ЛНР» отримують виписки в яких зазначено «остеохондроз», «виразка» або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат.

Це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення «ЛНР» навіть не зважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ.

Враховуючи безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать «мобілізовані» з території «ЛНР»), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується.